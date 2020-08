Cuba Gooding Jr., podría enfrentarse a un año de cárcel por abuso sexual

Tres mujeres le acusan de haber tenido conductas indebidas con ellas

El actor, Cuba Gooding Jr., ha sido acusado de abuso sexual por tres mujeres diferentes. El actor, se ha presentado en el juzgado de Nueva York para acudir a una audiencia preliminar antes del juicio, que tendrá lugar a finales de año. Los supuestos delitos se produjeron en Manhattan durante los años 2018 y 2019. Dichas mujeres, le acusan de haber mantenido conductas sexualmente indebidas con ellas. Un hecho que Cuba Gooding Jr., ha negado. Además, su abogado ha afirmado que tiene un vídeo que prueba que él no cometió esos delitos de los que se le acusa.

Gtres

Una de las mujeres que ha demandado al actor le ha acusado de haberle agarrado por la espalda y de lamerle el cuello. Otra de ellas, ha afirmado que "le manoseó" sin su consentimiento. Por último, la tercera de estas mujeres ha afirmado que Cuba Gooding Jr. le tocó sus nalgas y el pecho sin permiso, además de besarle por la fuerza. Desde que se dieron a conocer estos hechos, 21 mujeres han aparecido públicamente para denunciar que el actor también había tenido conductas indebidas con ellas.

El juicio del actor, ganador de un Oscar, debería haberse realizado en abril de este año. Sin embargo, tuvo que posponerse debido al coronavirus. Cuba Gooding, de 52 años, ha defendido su inocencia sobre los seis delitos menores de contacto físico y abuso sexual de los que se le acusa.

Gtres

De ser declarado culpable, se enfrentaría a una pena de un año de cárcel. De momento, su abogado ha mostrado un gran optimismo antes las pruebas que tienen a su favor y ha indicado que espera que el juicio pueda resolverse "en un día".

