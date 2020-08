Ferre y Cristina llevan casi tres años juntos y han sido capaces de superar todos sus problemas de relación.

y han sido capaces de superar todos sus problemas de relación. El andaluz ha tenido que salir al paso en Instagram para aclarar si sigue o no con la canaria.





Ferre y Cristina están de nuevo en el punto de mira. Tras sobrevivir a duras penas a la convivencia televisada en el reality 'La casa fuerte', donde se demostró que lo suyo no era tan idílico como el andaluz nos vendió durante su participación en 'Supervivientes', la pareja siguió con su amor en el pueblo de Lepe, en Huelva, donde nació Ferre. Desde allí, han seguido dando muestras de cuánto se quieren en sus respectivas redes sociales, hasta hace unos días cuando han dejado de aparecer juntos. ¿Están en crisis? ¿Ya no están juntos tras casi tres años de noviazgo? El propio Ferre ha sido el encargado de aclarar cuál es de verdad ahora su situación con Cristina.

Han sido tantos los que han comenzado a cuestionarse si la parejita seguía o no adelante que al andaluz no le ha quedado más remedio que marcarse un storie desde el gimnasio para confirmar que sí sigue con Cristina y despejar todas las dudas. “Para toda esa gente que me está preguntando si estoy con Cristina, que sí, que estoy con ella, claro que estoy, lo que pasa es que ha ido a Valencia a ver a la familia, a ver a los amigos, le ha salido trabajo y quiero dejarlo aclarado”, confirmaba Ferre en su Instagram junto al mensaje escrito de “Te quiero pequeña”.

Así que el viaje de su chica a la capital de Turia era el motivo por el que la parejita había dejado de presumir de amor en redes. Pero tranquilos que parece ser que pronto volverán a reencontrarse para darlo todo de nuevo juntos. “Dentro de poco viene para acá una semanita o menos”, contaba el ex superviviente.

Estaremos muy atentos entonces a cómo será su reencuentro, si tendrá algo que ver o no al que tuvieron cuando Ferre regresó de Honduras tras participar en 'Supervivientes'. Eso sí, mientras tanto, nos preguntamos ¿cómo llevarán la distancia? Tras verlos discutir más de una vez en 'La Casa Fuerte' a causa del carácter del andaluz y de los celos de la canaria, no sabemos si ahora que no pueden estar físicamente juntos las peleas habrán pasado a la historia o habrán regresado.

