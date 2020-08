Kiko Matamoros se va de viaje con Marta López tras veinte días de ingreso hospitalario apenas unas horas después de recibir el alta.

tras veinte días de ingreso hospitalario apenas unas horas después de recibir el alta. El colaborador reaparecía mucho más delgado tras haber perdido 14 kilos de peso.

Kiko Matamoros y Marta López están de vacaciones. Después de pasarlo fatal debido a los continuos problemas de salud del colaborador tras la operación del 27 de julio en la que le extirparon la vesícula, la pareja ha decidido poner tierra de por medio y salir de España para disfrutar juntos de un merecido descanso lejos del hospital y de las polémicas que les han rodeado durante el largo ingreso de Kiko que duró veinte días. El pasado sábado 15 de agosto, Kiko recibía el alta hospitalaria pero, solo unas horas después, regresaba a urgencias de madrugada por una obstrucción del catéter. Sin embargo, ni siquiera ese último susto, ni los 15 kilos que ha perdido, han hecho que el padre de Laura Matamoros anulara sus vacaciones.

Desde el lunes, la pareja está ya fuera de España en un destino desconocido, aunque a juzgar por los stories de Marta López donde aparece en bikini y dentro de una especie de cabaña bien podría ser algún lugar tropical o caribeño. Pero más allá del destino, lo que más nos ha llamado la atención de las publicaciones de la influencer en su perfil de Instagram es su pasión por el deporte. Y es que Marta no descansa de sus rutinas de ejercicio ni en vacaciones, pero es que como ella misma afirma le encantan, le engancha ver los resultados y le cambia el humor.

A la churri de Kiko le da igual hacer deporte en el gimnasio, que en la habitación de un hospital que en sus vacaciones. Marta López es una gran aficionada al ejercicio físico porque como ella misma ha confesado en sus stories. “Cuando estoy de viaje también entreno porque es mi estilo de vida, no es un sacrificio para mí, es lo que me gusta, si no no lo haría”, explica la modelo en bikini y con una gorra dentro del alojamiento donde está con Kiko.

Aunque ha sido Kiko quien ha sufrido y mucho con la operación de vesícula, la pancreatitis, la posterior infección y, por último, la obstrucción del catéter, para Marta estos días no han sido tampoco fáciles porque no se ha separado de su novio y por ello ha sufrido las consecuencias. Pero ahora los dos pueden desconectar con este cambio de escenario.

Aunque ayer había quien cuestionaba la ideoneidad de que Kiko viajara, él ha tomado todas las precauciones por si tenía alguna complicación, como ponerse en contacto con la embajada española y buscar los hospitales más cercanos. Según dijo Carlota Corredera en 'Sálvame', este es un viaje que el colaborador tenía planificado ya antes de su ingreso y al que no pensaba renunciar.

