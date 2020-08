Después de que Pablo criticara el nuevo look de Steisy, ambos se han animado a decirse a la cara todas las verdades.

La ex tronista enfrenta las críticas por su exceso de peso mostrando su cuerpo en bañador.

Patricia Steisy y Pablo Pisa se han sometido a un experimento de pareja, uno de esos que puede ser estupendo para mejorar la relación o un auténtico volcán que los haga explotar. Solo el nombre del último capítulo de su canal de Mtmad ya avanzaba que la cosa podía ponerse seria, 'Cosas que nunca te dije'. Y así ha sido, la parejita se ha dicho a la cara todas las verdades sobre el otro que hasta ahora se habían callado. La cosa empezó de lo más romántica cuando Pablo confesaba a Steisy que tenía miedo de lo suyo se acabara porque creía que nunca encontraría a alguien que lo entendiera tan bien como ella. Y su novia respondía con un “soy un poquito dependiente de tu amor” Pero no todas las confesiones fueron así de bonitas...

Mtmad

Los dos se volcaron con el ejercicio y empezaron a salir de sus bocas todas esas verdades nunca antes dichas. Aunque Steisy nunca se calla, sí parece que había alguna cosilla que mantenía en silencio. “Me gustaba más como vestías antes, ahora vas regular. Yo voy mejor vestida que tú”, le soltó a Pablo criticando la ropa que lleva últimamente.

Mtmad

Pero ojito que Patricia aún tenía algo un poco más privado que confesar. “Una cosa que no soporto es que cuando yo entro al cuarto de baño, tú siempre tienes algo que hacer o decirme y me cortas el chorizo” le reprochaba la ex tronista que se defendía diciendo que de pequeño siempre charlaba con su madre en el baño.

Mtmad

En la batería de verdades, Steisy aún tenía guardad otra crítica más para su chico: “Con todo lo perfecto que eres, a veces eres un poco niño y muy contestón y un poco egoísta. Siempre estás con el ‘No’ y no te das cuenta de todas las veces que yo te hago favores”.

Mtmad

Pero oye lejos de enfadarse uno con el otro, los dos encajaron muy bien tanta sinceridad y el buen rollito fluyó sorprendentemente. Y es que hay que reconocer que los dos se dijeron también muchos piropos y que Patricia Steisy es ahora una nueva mujer tal y como Pablo lo reconoció: “Desde que te conozco has cambiado mucho para bien, estás más tranquila, más estable, hace mucho que no te veo llorar, ni gritar, has invertido en tu futuro… Nunca te lo digo para que no te lo creas”.

