Parece que Adara Molinero no puede tener unas vacaciones tranquilas, y es que haga lo que haga, parece que va a ser objeto de críticas: si se va, porque se va, y si no se va, porque no se va. La joven influencer ha decidido, así, hacer lo que le ha dado la real gana, y eso ha sido marcharse con su flamante nuevo novio, el ex gran hermano Rodri Fuertes, a Creta. La pareja no ha parado de mostrar, casi minuto a minuto, lo que están haciendo y los sitios que están visitando. Pero claro, había una pregunta que no paraba de rondar por los comentarios de los posts de Instagram de Adara: ¿dónde ha dejado a su hijo?

Para cualquier persona normal, la respuesta estaba clara: con su padre, pero aún así ha habido personas que le han echado en cara a la ex gran hermana haber poco menos que abandonado a su hijo en España, aunque muy calmada, y con mucha pedagogía, Adara lo ha explicado.

"He leído bastantes comentarios tipo que dejo a mi hijo para irme de viaje y esas cositas. Nada: simplemente quería aclarar que mi hijo está con su papá, que también tiene derecho a estar con él, y yo también tengo derecho a irme de vacaciones cuando mi hijo está con su papá. Así que nada, aclarar eso solamente", ha afirmado la joven a través de sus Stories de Instagram.

Adara Molinero Instagram

"Como estoy preocupadísima, me voy a comer un perrito caliente en este maravilloso chiringuito y luego me voy a ir a la playa", ha añadido Adara con ironía, siempre acompañada de su chico, con el que está disfrutando de las maravillosas playas cretenses.

