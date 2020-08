Envejecer con dignidad es mucho más fácil cuando la genética y la vida te tratan bien, pero es aún más sencillo cuando se tiene dinero, y si no que se lo digan a todas nuestras estrellas del cine, la música o la tele. Desde la más joven, como Kylie Jenner, hasta la más mayor, como Jane Fonda, han pasado por un doctor estético para poner aquí y quitar allá, por eso nos sorprende cuando algún famoso confiesa que no se ha hecho nada, como nuestra Rosa Benito. ¿Nada? ¿Nada de nada? ¿Seguro?

Pues sí. La exsuperviviente habla, cueste lo que le cueste, con la verdad por delante, y este mismo martes, en su programa, 'Ya es mediodía', hablando de los últimos retoques estéticos de Diego y Kiko Matamoros, ha confesado que ella ni se ha hecho nada ni, probablemente, se lo haga. "Ahora se llevan mucho los ojos felinos, que se consiguen con hilos tensores", explicaba Alba Carrillo sobre la nueva mirada de Carla Barber (novia de Diego Matamoros), sentada al lado de Rosa, que rápido se llevaba las manos a la cabeza: "Yo me hago mis cositas, pero no me inyecto nada", ha confesado la ex cuñada de Rocío Jurado.

Vamos, que la belleza de Rosa Benito es completamente natural a excepción de algunos tratamientos estéticos: "Me doy mis masajes y me hago mis cositas, pero ni hilos tensores ni nada, porque eso luego, con una mala luz, se nota todo". Si es que la hay son suerte, que con buena genética, un par de cremitas y dos brochazos están estupendas con 25 o con casi 65...

