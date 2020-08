Jennifer Aniston y Brad Pitt estuvieron casado cinco años entre el 2000 y el 2005.

El ex marido de Angelina Jolie y la conocida intérprete de 'Friends' coincidirán en la lectura del guión de la comedia 'Fast times at Ridgemont High'.



Jennifer Aniston y Brad Pitt, que estuvieron casados cinco años y fueron una de las parejas más icónicas de los 2000, están a punto de volver a verse las caras de nuevo. Los actores volverán a compartir pantalla después de 19 años. Eso sí, se verán de manera muy diferente a la habitual por culpa de la pandemia provocada por el COVID-19. Y es que el ex marido de Angelina Jolie y la conocida intérprete de 'Friends' coincidirán en la lectura del guión de la comedia 'Fast times at Ridgemont High', dirigida por Amy Heckerling en 1982. Una noticia que seguro que hace muy feliz a los fans del ex matrimonio.



Fue el pasado 14 de agosto cuando se anunció la lectura de este guion. Entre los actores que formarán parte de este acto se encuentra la ex mujer de Brad, Jennifer Aniston, así como Julia Roberts, Matthew McConaughey, Henry Golding, Shia LaBeouf, Morgan Freeman, Jimmy Kimmel y Sean Penn, quien fue la estrella de la cinta en su momento.

No obstante, los personajes que interpretarán las estrellas invitadas aún se desconocen, ya que se darán a conocer el día de la lectura, que se realizará de manera virtual a través de las páginas de la organización de Penn y CORE con un Facebook Live el próximo 21 de agosto a las 8 de la tarde ET.

