Con la de pasta que tienen nuestras famosas, mira que es complicado vestir mal, porque a poco que contrates un buen estilista, te dejan de lo más apañada en un momentito. Pero algunas de nuestras famosas, a pesar de repetir una y otra vez en esta sección, no se cansan de ir hechas un cuadro. Porque se nos cansa la boca de decir que el dinero no hace el estilo, y a las pruebas nos remitimos. Esta semana, en la batalla de las famosas peor vestidas, traemos canelita en rama... y Kylie Jenner y Jennifer Lopez no son de lo peor. ¡Atentas, que vienen curvas!

Kylie Jenner

Agencias

La pequeña de las hermanas Kardashian se fue a pasar unos días a la Costa Azul y se atrevió con este vestido corto de corsé y estampado floral. No es del todo feo, pero sí un poco excesivo para un paseo junto al mar. Lo peor es que no es la primera vez que la vemos por aquí... ¡con lo mona que podría ir siempre!

Candace Cameron

Agencias

La actriz de ‘Madres forzosas’ se equivoca con este look pastel y de raso, una tela que se arruga con sólo mirarla, una faena cuando se acude a una presentación. Los zapatos, en nude y de plataformas imposibles, son poco cómodos.

Natalia Ferviú

Agencias

Parece que la experta en moda necesita algún consejo porque no acierta cuando se tiene que vestir para un evento. Eso o no se ha mirado al espejo. El vestido de volantes en rojo de Habey Club y el trench nude son mezclas imposibles.

Jennifer Lopez

Agencias

Sabemos que es un vestido de diseño de la firma Reem Acra, pero eso no significa que a la actriz tenga que sentarle bien. Al revés, parece que se ha liado una sábana color mostaza al cuerpo sin más.

Lola Índigo

Agencias

Cada vez nos resulta más difícil aprobar el look de la cantante y bailarina. Por más que lo intentamos, no entendemos sus estilismos fuera de lugar. Entre las plumas y el peinado, parece ir disfrazada de pájaro. Eso sí, si ese era su cometido, nuestros dieces. Pero si no... ¡suspensa!

Bella Hadid

Agencias

Es sólo mirarla y ya estamos agobiados. Vale que no le guste ir siempre marcando curvas, algo que no entendemos porque con su cuerpo de modelo se lo puede permitir. Pero no podemos aceptar estas pintas con ropa tan sobradamente holgada. ¡Y lo peor de todo es que le habrá costado una pasta!

