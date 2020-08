La socialité, chica reality y empresaria inglesa Katie Price (42) acaba de disfrutar de las peores vacaciones de su vida. Hace unas semanas se fue a Turquía con sus hijos, se vino arriba en el parque temático 'The Land of Legends', le dio por saltar una pared... y terminó con las dos piernas escayoladas. También os decimos que a quién se le ocurre, claro... pero sólo le podía pasar a ella. “Me tienen que operar de los tobillos y los pies. Estaré sin poder caminar entre tres y seis meses”, escribió devastada en sus redes sociales... así que su vuelta a Londres ha sido un poema.

En silla de ruedas y con un mini vestido rosa bastante cursi, Katie acudió a una clínica para que los médicos controlaran su evolución, pero desde luego, las imágenes no dejan lugar a dudas: está hecha un cuadro. ¡A ver si no tarda mucho en recuperarse...!

Price tendrá que lidiar con sus cinco hijos (Harvey (17), Junior (14), Princess (12), Jett (6) y Bunny (5)) mientras se recupera en casa, así que la "fiesta" está asegurada, vaya, porque tres de ellos están en plena edad del pavo (y el mayor, además, es invidente, tiene síndrome del espectro autista y de Prader-Willi -un trastorno genético poco común que provoca problemas físicos, mentales y de conducta-).

Dicen que se está planteando irse a vivir con su novio, Carl Woods, once años más joven y estrella de la versión británica de ‘La isla de las tentaciones’. Empezaron a salir el pasado junio, y la ex modelo ya tiene claro que ha llegado el momento de dar un paso (como pueda) más. No es por ser agoreras, pero nos apostamos con su historial amoroso a que no llegan a septiembre...

