Rose McGowan pide a Alexander Payne que se disculpe públicamente

La actriz reconoce que, en su momento, no detectó que lo que pasó era abuso

La actriz, Rose McGowan, ha acusado al director y guionista Alexander Payne de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 15 años. La actriz, de 46 años, ha decidido utilizar sus redes sociales para denunciar los hechos públicamente y pedirle al cineasta que reconozca todo lo que ocurrió cuando ella era una adolescente. "Alexander Payne. Me sentaste y me pusiste una película porno que dirigiste para Showtime bajo un nombre diferente. Todavía recuerdo tu apartamento en Silverlake. Estás muy bien dotado. Después me dejaste en una esquina. Yo tenía 15 años", ha escrito en 'Twitter'.

Alexander Payne. You sat me down & played a soft-core porn movie you directed for Showtime under a different name. I still remember your apartment in Silverlake. You are very well-endowed. You left me on a street corner afterwards. I was 15. pic.twitter.com/mVqiN4S9NW — Rose McGowan (@rosemcgowan) August 17, 2020

Según ha explicado ella misma, cuando tenía 15 años, el director de cine, que en ese momento tenía 28, abuso sexualmente de ella. Rose McGowan ha explicado que lo único que pretende es que él realice una disculpa pública y que, en ningún caso, lo hace para acabar con su carrera profesional.

Estas palabras coinciden con un relato de abuso que relató en el año 2018 mientras realizaba una entrevista con Ronan Farrow, aunque en ese momento decidió no dar nombres. "Durante años creí que las relaciones sexuales que tuve con un hombre eran una experiencia sexual. Ahora sé que me engañó para abusar de mí", explicó la intérprete conocida por la serie 'Embrujadas'. Además, también contó que, tras realizar una prueba para él, decidió dejar el mundo de la interpretación hasta que cumplió 21 años.

I just want an acknowledgement and an apology. I do not want to destroy. This was me at 15. pic.twitter.com/XeNpsrpY4s — Rose McGowan (@rosemcgowan) August 17, 2020

La actriz explica que, hasta ahora, no se había dado cuenta de que lo que vivió con él fue una experiencia de abuso. "Si intentas tener sexo con una menor estás cometiendo un crimen, incluso si la menor no lo sabe. A mí me atraía él, así que pensé que era mi culpa, pero eso no es correcto. No era una adulta", afirmó McGowan.

Rose McGowan se convirtió en una de las primeras actrices en denunciar públicamente a Harvey Weinstein de violación, convirtiéndose así en una de las voces más destacadas del movimiento #MeToo.

