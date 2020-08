Aunque hace unos días Maite Galdeano sorprendía a todos con unos arrumacos con un nuevo hombre en su vida, lo que no tenemos claro es si van a durar mucho, y no por él, puesto que dice Maite que está enamoradísimo, sino por ella, porque tras años sin catar varón, ahora que tiene una nueva ilusión... ¡ha reaparecido su ex marido en su vida! Maite ha contado muchas veces que tuvo una relación de años con un chico nigeriano (tiene especial debilidad por los hombres de raza negra) llamado Ugo, y con el que luego estuvo casada apenas dos meses en 2011, año en el que también se terminó si relación... pero ahora él quiere una segunda oportunidad, y se lo ha pedido en 'Sálvame' ¡delante de toda España!

No seremos nosotros quienes entren a juzgar si quiere volver con ella ahora porque es famosa, pero el chico, al menos, le puso ganas: "Te veo muy guapa, más joven", le dijo Ugo nada más llegar al plató. "Y yo a ti más gordo", le soltó ella. La cosa no empezaba bien, dede luego, pero la cosa se fue animando... y hasta se puso un poco nerviosa. "Quiero que recuerdes esos buenos momentos que tuvimos. Yo ahora he cambiado, y seguro que tú también", señaló el joven.

Maite, en alguna ocasión, ha hablado de este chico sin ponerle cara, y nunca han sido buenas palabras: que si era un vago, que si se la pegaba con otras... todo lindeces que hicieron que la relación se fuera al traste después de que su hija, Sofía Suescun, le pusiera una trampa al enterarse de que él tonteaba con otras por Internet.

Ugo, por su parte, puso toda la carne en el asador: le dijo que tenía bastantes ahorros, que tenía trabajo (el dinero y la estabilidad económica son claves para enamorarla) y hasta se quitó la camiseta para enamorarla con su físico... pero ella, consciente de que su nuevo chico la estaba viendo por la tele, trató de ocultar su nerviosismo y le dio calabazas muy educadamente. ¡Lástima!

