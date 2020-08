Tocó la fama con 'MYHYV', y rozó la gloria en 2019 al llegar a la final de 'Supervivientes 2019' (edición que ganó su amigo Omar Montes) como segundo finalista. Parecía que todo le iba bien al barcelonés, que podía pegarle un buen empujón a su carrera como influencer (acumula casi 350.000 seguidores en Instagram) o como chico reality... pero este 2020, además del drama de la pandemia, al joven le ha traído un disgustazo profesional, porque ha resultado que algunas de sus colaboraciones pagadas en las redes sociales ¡eran un completo timo!

En cuanto se dio cuenta, Albert decidió apartarse de sus redes sociales casi sin avisar. Su última publicación la hacía el 18 de junio, y ahora, dos meses exactos después, ha regresado para dar explicaciones: "Sé que estoy un poco desaparecido, pero todo tiene explicación. Hace mucho que no publicito nada, y os preguntaréis cuál es el motivo. Lo cierto es que durante mucho tiempo me vi envuelto en el engaño de la publicidad sin propósito, promocionaba todo aquello que me ofreciera una buena suma de dinero. Sin embargo, algunos de aquellos productos parecían no funcionar y, por cuatro duros, sin saberlo, os engañaba", ha explicado en su última publicación.

Albert, que siempre ha ido con la lealtad y la transparencia por delante (le costara lo que le costara incluso en un programa de supervivencia), no podía quedarse callado, así que ahora ha vuelto dispuesto a cambiar eso y ha entonado el 'mea culpa': "Lo peor de todo es que no sólo os mentía a vosotros, también me engañaba a mí. Soy el único responsable de mis actos, y mis valores valen mucho más que ganar a costa de mentiras. No sólo lo hago por mí, también lo hago por el respeto que os tengo a cada uno de vosotros. Estoy trabajando muy duro con fidelidad a mis principios, por compartir todo aquello en lo que realmente creo. Espero que muy pronto os pueda hacer partícipes de todo esto", ha escrito.

