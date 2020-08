Laura Escanes ha estallado. Sí. parecía que la mujer de Risto Mejide, influencer de profesión, estaba ya curtida en mil batallas con los mensajes más hirientes y los comentarios más despectivos, puesto que los recibe día sí y día también a través de sus redes sociales (qué le vamos a hacer: no se puede caer bien a todo el mundo), pero los comentarios han pasado de ser insulsos a ser insultantes de forma gratuita, así que Laura ha tomado la decisión ¡de mandarle un zasca a una de sus "seguidoras" más pesadas!

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A pesar de que la Escanes no suele hacer demasiado caso a estos comentarios, llega un punto en el que a una, como ser humano, se le inflan las narices, así que la joven ha decidido responder a una follower que no paraba de meterse con su físico: "Esa cabeza... muy hueca", le ha contestado después de que ésta se metiera con sus rodillas (que, por otro lado, ya hay que tener tiempo libre para buscar algo con lo que meterse y tener el valor de mandarle un mensaje tan hiriente a Laura: ¡si está estupenda!)

Laura Escanes Instagram

De momento, y tras esa respuesta, Laura ha considerado seguir con sus vacaciones en Menorca tan campante, y también mucho más a gusto tras devolverle el insulto a su 'hater'. Porque no seremos nosotros quienes alienten la violencia verbal (ni ninguna otra), pero ¿y lo a gusto que se queda una soltando un más que merecido zasca?

TOP ventas de la semana Aceite de ricino Amazon 16,99 € - 13,98 € Limpiador de poros Amazon 39,99 € - 21,99 € Organizador de maquillaje Amazon 29,99 € - 20,99 € Sérum vitamina C Amazon 19,99 € - 13,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.