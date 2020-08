Tras un año que nos ha dado vueltas de campana a todos, mucha gente está decidiendo atreverse con un cambio de look este verano. Cortes nuevos, colores que antes no nos habríamos a trevido a llevar... las personas necesitamos un cambio drástico en nuestras vidas tras haber sido sacudidos por una pandemia, y el último en sumarse ha sido el hijo de Raquel Bollo, Manuel Cortés. Al joven siempre le ha gustado jugar con su estilo y con su pelo. De hecho, ya nos sorprendió el pasado verano con un cambio de look, y este año su nueva apariencia ¡es radical!

Tras haber sufrido un susto de salud al poco de haber sido padre, que le llevó a estar ingresado en el hospital a finales de julio por una peritonitis, Manuel se ha recuperado tan bien y tan rápido que ha vuelto a los escenarios este 18 de agosto con un concierto en El Palmar de Vejer (Cádiz), pero antes decidía hacer una parada en la peluquería para sorprendernos a todos con su nueva imagen... ¡y lo cierto es que está estupendo y guapísimo!

Manuel Cortés Instagram

El hijo de Raquel Bollo se ha decantado por un corte desenfadado y un color gris plateado que, tenemos que ser sinceras, le sienta genial por el contraste con su piel morena y la barba castaña, y oye, si él se ve guapo, ¡pues todos contentos! Lo que no sabemos es cómo habrá reaccionado su madre ante un cambio de look tan radical, pero conociéndola, y sabiendo lo que le gusta estar a la moda, estará encantada...

