Sandra Barneda sustituye a Mónica Naranjo en 'La isla de las tentaciones'.

Nagore Robles visitó a su chica en República Dominicana.



Las grabaciones del programa han tenido que ser paradas por un contratiempo.



Sandra Barneda está viviendo un verano muy intenso. Y es que la presentadora de televisión se ha quedado sin vacaciones para ponerse al frente de las dos nuevas ediciones de 'La isla de las tentaciones', programa revelación de Telecinco, donde las parejas participantes ponen su amor aprueba. Hace tan solo unos días, pudimos ver a la comunicadora disfrutar de República Dominicana junto a Nagore Robles, su pareja, quien decidió recorrerse el Océano Atlántico para dar un gran sorpresa a su chica que no dudaron en compartir con sus seguidores a través de sus redes sociales. No obstante, a pesar de que todo iba viento en popa, ha habido un contratiempo que nadie esperaba. Y es que las grabaciones del programa de televisión se han visto paradas por un brote de coronavirus.

Una noticia que Mediaset ha decidido compartir a través de su cuenta de twitter de manera oficial. “Como parte del riguroso protocolo de seguridad de ‘La isla de las tentaciones’, se ha paralizado de manera preventiva la grabación del programa”, aseguraron a través de la red social. “Debido a que un miembro del equipo ha mostrado síntomas compatibles con COVID-19. Se han realizado nuevas pruebas a todo el grupo y nos mantenemos a la espera de recibir los resultados”, añadieron.

Desde que se detectó, todo el equipo del programa ha sido sometido a las pruebas pertinentes y están esperando a obtener los resultados para ver quiénes pueden seguir trabajando y quiénes no. Esperamos que todos estén bien y se puedan retomar las grabaciones lo antes posible.

