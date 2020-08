Rafa Mora y Macarena Millán han disfrutado de unos días maravillosos en las cálidas aguas de Ibiza. A pesar de la situación sanitaria que está atravesando el país, Mora y su chica pusieron rumbo a la isla pitiusa para divertirse como niños. Y es que el colaborador de 'Sálvame' está en uno de sus mejores momento. En concreto, comenzó el verano con buen pie tras aprobar la prueba de acceso a la universidad y estar más cerca que nunca de cumplir su sueño de estudiar periodismo. No obstante, parece que este buen pie no le ha acompañado en su vuelta al trabajo. El ex superviviente ha relatado el 'guarrazo' que se ha dado al volver corriendo a su puesto de trabajo en el programa de televisión de Telecinco.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A pesar de que hoy no estaba convocado para acudir a 'Sálvame', finalmente Mora tuvo que acudir a su puesto de trabajo. Y es que, como todos sabemos, las prisas no son buenas. “Me acosté a las tres de la mañana y el vuelo salía a las 8 de la mañana, pero tenía que estar a las 7. Entonces fui corriendo y en chanclas para coger el avión”, comenzó relatando.

En ese momento, fue cuando relató el percance que sufrió. “Al ir deprisa, me caí por las escaleras del aeropuerto de Ibiza. Tengo un pinzamiento muscular. Pero, por favor, que mi madre no se preocupe que estoy perfecto ya. He ido al médico y fin”, aseguró.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

No obstante, a pesar de este pequeño susto, Rafa ha podido ir a 'Sálvame' sin ningún tipo de problema.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.