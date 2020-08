Que Asraf Beno lo ha tenido difícil para encajar en la familia Pantoja no es ningún secreto. El joven modelo ha tenido que demostrar, probablemente, con más ahínco que ninguno que su amor por Isa Pantoja no era ningún capricho, ni que se acercaba a ella por fama o por dinero, y la más dura de roer ha sido, precisamente, la matriarca del clan. Sin embargo, viendo a Isa más centrada que nunca, y demostrándole su amor a su chico cada vez que tiene ocasión, está claro que la chica ha encontrado al yin de su yang, y no puede estar más feliz. Pero ¿ha conseguido Asraf ya el beneplácito de toda su familia?

El Mister ha utilizado su Instagram para contestar a las preguntas de sus seguidores, y algunas nos han dado muchos detalles que desconocíamos sobre él. Por ejemplo, que a pesar de su fluido español, sus dos padres son marroquíes, o que no se identifica como una persona ni de derechas ni de izquierdas porque "eso sólo sirve para separar a la gente". También ha anunciado que el próximo 27 de agosto saldrá su nueva canción (tras dar el salto el pasado verano con 'Intriga'), y ha dejado entrever su relación con Kiko Rivera con un sólo detalle...

Preguntado por cuál era su tema favorito de su cuñado, Asraf ha sido contundente con su respuesta al decir 'Te fuiste', así que damos por hecho que su relación con él va viento en popa... ¿o eso cree él? Lo cierto es que Kiko es muy amigo de Omar Montes, con el que Asraf se lleva a matar, y el propio Omar le ha puesto verde en más de una ocasión, y fue especialmente duro cuando Asraf sacó su primer single, cuando lo más flojo que le dijo es que estaba 'haciendo el ridículo'. ¿Le habrá puesto a caldo de la mano de Kiko en privado?

Sea como sea, por Asraf los malos rollos con su cuñado ya formarían parte del pasado, especialmente cuando dijo el pasado julio en 'Ya es mediodía' que "los temas del pasado quedan en el pasado. Ahora estamos muy bien. Eso es lo importante". A ver si es verdad...

