Chelo García Cortés está orgullosa de su gran cambio físico.

La periodista se vino arriba y mostró cómo luce ahora su abdomen en pleno directo en 'Sálvame'.

Cuando decimos que el universo 'Sálvame' no para de sorprendernos es que es totalmente cierto. No hay tarde que no nos quedemos con la boca abierta ante alguna escena ocurrida en plató. La última en conseguir dejarnos estupefactos ha sido Chelo García Cortés que, desde que pasó por Supervivientes en 2019, ya no es la misma. La periodista regresó de Honduras renovada por dentro y por fuera y con un cuerpo totalmente nuevo. A sus 68 años, ella se siente estupenda y lejos de tener cualquier complejo no duda en presumir del tipazo que se le ha quedado tras perder 15 kilos.

Así que cuando en plató salió a relucir el mundo retoque al hablar del comentado nuevo culo de Diego Matamoros, Chelo García Cortés se vino arriba, tanto que terminó subiéndose la camiseta para lucir tripita.

¿Complejos Chelo? ¡Ninguno! La mujer de Marta se puso de pie y se levantó la camiseta para mostrar cómo había quedado su abdomen tras haber adelgazado tanto. “He perdido 15 kilos. Después de cómo me habéis visto en ‘Supervivientes’, que iba en bikini y se me caía el bikini, ¿tú te crees que voy a tener problemas de enseñar el estómago?”, confesaba la periodista.



Así que allí estaba Chelo García Cortés luciendo barriguita a su casi 70 años con el pantalón vaquero desabrochado y dejando ver unas braguitas color carne, ante la atónita mirada de Kiko Hernández y al lado de los abdominales de Miguel Frigenti. Y lo cierto es que aunque obviamente tenía la piel algo descolgada fruto de la pérdida de peso tan grande, la colaboradora tiene un abdomen plano que nada tiene que ver ya con la tripa hinchada que mostró en 'Supervivientes'.

Pero 15 kilos menos no son la única causa de que Chelo se sienta tan estupenda. Y es que la periodista se ha esforzado y mucho desde que regresó de Honduras por no recuperar peso y por mantenerse sana. Para eso se ha apoyado en profesionales como la doctora Dolores Saavedra, endocrinóloga y genetista clínica, y el entrenador personal Ramón García Jerico.

Además, García Cortés ha confesado algún que otro retoque estético “Hace mucho tiempo me hice las bolsas, hace 30 años. Estando en Antena 3 me hice una especie de mini lifting facial. Como me operaron de un quiste (que era benigno), se me descolgaron todos los músculos y me hice una abdominoplastia. Y estando aquí, me voy poniendo cada dos meses factores de plasma para la piel”, confeso hace poco en 'Sálvame'.

