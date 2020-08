Cuando una pareja es tan diferente que se complementa bien, las cosas pueden salir muy bien o muy mal, pero cuando en una relación las dos personas son demasiado iguales, pueden llegar a chocar mucho. De esto saben bastante Oriana Marzoli e Iván González, que si ya alucinábamos con sus peleas de recién enamorados en 'La Casa Fuerte', en su vida privada estos enfrentamientos, donde no hay cámaras ni gente detrás de ellas juzgando sus comportamientos, ¡tienen que ser como una trinchera de guerra! Y a las pruebas nos remitimos con el último vídeo que ha colgado Oriana en su canal de MTMad...

La rubísima venezolana ha querido hacer el 'tag del novio' para que sus seguidores conozcan un poco más a Iván y podamos ver si se conocen realmente... y algunas preguntas han sido, cuanto menos, espinosas. Si bien en la cama han coincidido en que no son ni clásicos ni innovadores, sino más bien "guarros", la cosa ya empezaba movida con un "Creo que te pone cachondo cabrearme" de Oriana a Iván después de que él confesara que a veces le pregunta a ella si le ve buen cuerpo, porque sabe que a ella le molesta que sea tan vanidoso, y también hemos podido ver cierta tensión hablando de sus respectivos ex.

Mediaset

"¿Qué importancia tiene el físico de una persona para estar con ella?", preguntaba Oriana. "Un 8", decía él, con la consiguiente pullita de su novia: "Pues has estado con algunas que eran un 5 pelado…". "Tú también has estado con tíos de 3 o 4…". "¿No aprueban siquiera?", se sorprendía Oriana, aunque reconocía: "Bueno, la verdad es que he estado con tíos muy feos…".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El salseo no ha tardado en salir al confesar Iván que había cosas de Oriana que no le gustaban: "Eres una persona que me pones muy nervioso, porque quieres llevar siempre la razón, ahora sí, ahora no, ahora cambio de planes… y mejor no hablo de las cosas que haces que no me gustan, como actitudes, y sobre todo los cambios de planes a última hora…". Oriana, que prefería no discutir, pero se la notaba claramente picada, iba a degüello a devolvérsela con el tema de sus ex al salir de nuevo una pregunta sobre ellas: "De tus novias, dos me parecen feas y una guapa. Sonia y Ruth no me parecen chicas guapas", soltaba con desdén pero sincera, mientras que Iván se mostraba más tranquilo: "De tus ex, Luis Mateucci me parece un tío que no le dice la verdad ni al médico, es mentiroso, que dice una cosa por delante y hace otra por detrás… un chaval que no está centrado en la vida. Y de físico, un tío normal y sencillo. Tony Spina me parece más guapo que Luis. Tony igual un 7. Los demás, de ahí para abajo".

Mediaset

Sin embargo, la cosa se distendía hablando de suegras y de planes de futuro, sobre todo por parte de Iván: "Yo me llevo mejor con su madre, pero porque a la mía no la conoce. De hecho, su madre siempre me dice que gracias por cómo trato a Oriana, por llevarla por el buen camino, que ha notado un cambio en ella, que lo que no han conseguido ella y su padre en años, lo estoy consiguiendo yo en poco tiempo…", confesaba antes de meterse de lleno a hablar de hijos: "Me gustaría ser padre con 30 años", confesaba Iván. "Tengo 28 y medio… pues hay que ponerse ya. Pero bueno, un hijo no se tiene que tener así porque sí, hay que tener las cosas claras en la vida. Nosotros ahora mismo estamos bien, mañana ya se verá".

Mediaset

"¿A mí me ves como madre? ¿No tengo cara de cría como para ir con un carrito?", se preguntaba Oriana, que parecía estar un poco nerviosa echando cuentas mentales de lo que le quedaba antes de verse con el bombo. "No tiene nada que ver la cara. Pero sí te veo, ¿por qué no? Además, tú eres muy cariñosa y ves un niño por la calle y se te cae la baba. Lo que pasa es que luego será un coñazo, porque se juntará el niño con las extensiones, con la ducha, con el maquillaje, con el pelo, con el selfie para Instagram…", bromeaba él, aunque ella recogía el testigo: "Bueno, si soy madre tendría que dejar bastante la tontería de Instagram, pero los dos sabemos que me haría 300 fotos con el niño".

TOP ventas de la semana Aceite de ricino Amazon 16,99 € - 13,98 € Limpiador de poros Amazon 39,99 € - 21,99 € Organizador de maquillaje Amazon 29,99 € - 20,99 € Sérum vitamina C Amazon 19,99 € - 13,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.