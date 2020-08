Hoy os traemos salseo ¡y del bueno! Y los protagonistas no son otros que dos estrellas en todo lo alto de sus respectivas carreras: Maluma y Neymar. El cantante y el futbolista habían presumido alguna vez de buen rollito en fotos juntos en Instagram, pero los últimos acontecimientos han hecho que eso se rompa para siempre, y todo habría sido por un feo muy feo de Neymar hacia el colombiano... y si se confirma, sólo nos quedaría calificar al futbolista como poco caballero, sobre todo después de que varios medios hayan apuntado a que el brasileño ¡estaría saliendo con la ex de Maluma, Natalia Barulich! Y unas fotos de los dos muy (MUY) acaramelados para la edición rusa de la revista GQ hizo saltar todas las alarmas...

La pareja rompió en octubre de 2019, y Maluma se habría quedado destrozado. Tanto, que para poder sacar sus sentimientos escribió la canción 'Hawai', donde habla de una dolorosa ruptura con frases tan duras como "No te diré quién, pero llorando por mí te vieron" o "Después de mí ya no habrá más amores"... y aquí es donde entra Neymar, que apareció cantando esta canción, en tono chulesco (cuando esta canción es, en realidad, un dramón) y pavoneándose junto a sus compañeros del PSG- en unos Stories de Di María tras derrotar al Leipzig-, justo cuando se rumorea sobre su relación con Natalia. ¿Se estaba burlando de él?

Cualquier teoría podría ser válida, pero ha llamado mucho la atención que, después de que eso ocurriera, Maluma decidiera abandonar Instagram, y de hecho su cuenta ya no se encuentra disponible por ningún sitio. ¿Habrá dejado actuar a los celos? Esperamos que no, porque lo último que sabemos es que él habría estado tonteando con la modelo Winnie Harlow tan alegremente...

