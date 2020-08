Por fin llega una semana más nuestro ránking semanal de horrores, ese que captura los momentos 'tierra trágame' de los celebrities. Y es que por muy famosos que sean no dejan de ser humanos y hay días que quizás hubiera sido mejor que no salieran de casa. Claro que entonces nosotros no nos hubiéramos podido deleitar, si maldad alguna, por supuesto con este recopilatorio de gestos y momentos de los menos glamourosos. Esta semana se lleva la palma Melanie Griffith pero ojo que la actriz ha tenido una dura compentencia. Pasen y vean...





¿Qué esconde Melanie Griffith?

Gtres

Melanie Griffith salió a darse un paseíto a buen ritmo para ponerse en forma y estamos seguros de que las gafas se las puso de verdad para el sol y no para pasar desapercibida: como para reconocerla, con lo poco que tiene que ver con la estrella que desfila en alfombras rojas. ¡Pues como todas, cuando no nos ‘tuneamos’! Lo cierto es que la ex de Antonio Banderas no lucía su mejor cara y eso que se había hecho hace unos meses algún que otro retoquito estético.

Ben Affleck, ¡pillado!

Gtres

¡Pedazo (eso es un pastor alemán y no un chihuahua) de regalito el que Ben Affleck le ha dejado al dueño de la parcelita! Ana, a ver si enseñas a tu chico a buscar una papelera...

El despiste de Joaquin Phoenix

Gtres

A veces sale uno del gimnasio tan cansado que no puede ni pensar y las neuronas sólo funcionan para llevarte a casa y descansar. Lo malo es que la cabeza a veces no se acuerda de los pies... ¡Joaquin Phoenix, que te has dejado las zapas!



El gesto de Daniel Westling

Gtres

¡Vaya gesto el del príncipe consorte! ¿Qué creéis que le pasaba a Daniel Westling? a) Victoria de Suecia no está mirando ningún papel sino haciéndose la sueca... b) Le da en la nariz que a lo mejor nunca llega al trono c) Se acaba de acordar de que no se ha puesto colonia.

