Dulceida tiene casi tres millones de seguidores en Instagram.

La bloguera se ha abierto en canal en su red social contando sus secretos más íntimos.

Si hay un 'influencer' por excelencia en España, es Dulceida, o mejor dicho Aida Domènech, que es su nombre real. La famosa blogera de moda, que tiene casi de tres millones de seguidores en Instagram, es, sin duda, un referente de estilo y vida para muchas personas, especialmente, para las más jóvenes. No obstante, aunque pensábamos que ya lo sabíamos todo sobre ella, parece que no. A través de una bonita publicación en su perfil de la red social, la que fuera coach de 'Quiero ser', programa que presentó Sara Carbonero, ha querido desvelarnos sus secretos más personales. ¡Muy atentos!

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

“Hola me llamo Aida. Soy Escorpio por los pelos, pero lo soy mucho. Tengo mucha paciencia. Soy muy sensible, pero a veces lo escondo. Cabezota. Me gusta perdonar y pedir perdón. Mandona inconscientemente. Llorona de nacimiento”, comenzó escribiendo, extremadamente sincera.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, añadió: “Siempre me duele la espalda. Me encantan mis dientes de conejito, o como diría Romeo de ratón. Adoro los atardeceres con música. Canto mucho y muy alto en la ducha. Mi bebida favorita es el agua, me encanta”.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Pero, no todo quedó ahí. Y es que Dulceida desveló sus secretos más íntimos. “Me chupo el dedo desde que nací. No soporto que me toquen el ombligo. Adoro tocar orejas frías. Me invento palabras. No me gustan las cosquillas. Soy de mar. Me encanta bailar. Los lunares, los del cuello de Alba, su mujer”, concluyó.

Unas bonitas confesiones que seguro que a su gran cantidad de 'followers' les encanta...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.