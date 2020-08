El artista no dudó en animar a sus casi cinco millones de seguidores que reúne en las redes sociales a acudir a la manifestación contra el uso de la mascarilla.

Verónica Romero da las razones de su defensa a Miguel Bosé.

En los últimos días, Miguel Bosé se ha convertido en el protagonista absoluto de todos los titulares. Y es que el artista no dudó en animar a sus casi cinco millones de seguidores que reúne en las redes sociales a acudir a la manifestación contra el uso de la mascarilla, que se celebró en Madrid el pasado fin de semana. Una actitud que ha sido muy controvertida. No obstante, Miguel también ha recibido el apoyo de algunos compañeros de profesión. En concreto, Verónica Romero, ex concursante de 'Operación Triunfo 1', ha subido un vídeo a Instagram para defenderse de las críticas recibidas tras apoyar las teorías negacionistas del hijo de Lucía Bosé.



This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"El motivo del vídeo es para hablar de lo que pasó el domingo. Voy a hablar desde el amor, el cariño y el respeto que es de la única manera que me siento cómoda hablando. Esta es mi casa y las puertas están abiertas para todo el que quiera entrar con respeto, con dialogo, con cariño y con el corazón abierto", empezó diciendo.

No obstante, no dudó en advertir a las personas que le han amenazado por hablar de sus ideas. "Pero quienes venís amenazando, desprestigiando e insultando, pues no podéis entrar. Yo elijo quién entra y vosotros no podéis. Si pensáis que lo que está pasando no nos importa todos los enfermos y familiares la respuesta es que no es así. Me importa mucho", aseguró.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Fue entonces cuando dio sus argumentos: "No es simplemente no a la mascarilla, no a lo que sea. El propósito es dar voz y difusión a todos esos médicos y enfermeros que dan información que no nos llega pero que son profesionales y es verídica. No nos llega, pero tenemos el derecho de saber y de escuchar esa verdad y el poder de elegir".

"Yo elijo con mi verdad, queriendo entender y comprender. Las personas que están detrás de todo esto, que le dan voz a todo lo que está pasando. Hay una entrevista de la gente que organizó esta manifestación y si queréis informaros y saber un poco más os la paso, porque ahí está. Todo lo que se ha formado, estos comentarios, este odio, yo no lo he generado, yo solo he hecho un comentario desde el amor. Pero cada uno ha respondido con lo que lleva dentro", sentenció.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.