Emily Ratajkowski presume de cuerpazo luciendo uno de sus bikinis

La modelo ha disfrutado de un gran día de playa junto a su marido

Emily Ratajkowski siempre consigue levantar pasiones en cada una de las apariciones que realiza. Ya sea paseando al perro, en casa o de vacaciones, la modelo nos deja a todos asombrados con su estilismo y su cuerpazo. Ahora, se le ha podido ver luciendo tipazo en una playa de Los Hamptons, donde está disfrutando de unas vacaciones junto a su flamante esposo Sebastian Bear-McClard. Los paparazzi han capturado cómo ambos disfrutaban de un día muy divertido en el que aprovechaban para practicar un poco de deporte.

En concreto, la actriz ha estado jugando al fútbol americano. Además de su gran destreza para jugar a este deporte, una de las cosas que más ha sorprendido ha sido el espectacular bikini que ha lucido. Se trata de un diseño que no deja nada a la imaginación y donde se le ha podido ver presumiendo de 'culazo'.

Esta prenda pertenece a la firma 'Inamorata' de la que ella es embajadora. Se trata de un bikini que pertenece al modelo 'Capreria' y con el que ya se le ha podido ver en sus redes sociales. De color negro, una de sus grandes características es que la parte de arriba es ajustable, lo que lo hace ideal para las personas con poco pecho.

En cuanto a la braguita, este modelo también permite que se pueda ajustar, haciendo que pueda reducirse su tamaño hasta convertirse, prácticamente, en un tanga. Sin duda, el bikini que ella misma ha diseñado le sienta de maravilla y con estas imágenes ha demostrado que hasta haciendo deporte se puede estar sexy.

