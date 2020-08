Nunca imaginamos que alguien como Maluma fuese a dar el paso de dar la cara para aclarar un salseo, y es que, acostumbrados a que se hable de ellos todos los días (y muchas veces sobre simples rumores), intentan centrarse en sus carreras sin hacer demasiado caso, sólo esperando que pase el vendaval de noticias y puedan volver a sus vidas normales. Sin embargo, la noticia de que Neymar ahora sale con su ex, Natalia Barulich, y encima se "burló" de él cantando a gritos la canción del colombiano 'Hawai' (dedicada a su ruptura con Natalia), hizo saltar todas las alarmas... alarmas que terminaron explotando con la espantada de Maluma dejando Instagram.

Sin embargo, la 'desaparición' del cantante sólo duró unas horas (algunos sencillamente creen que fue sólo para cebar su vuelta con el nuevo álbum, 'Papi Juancho'), porque decidió volver para hacer un directo en la plataforma con sus millones de fans, y allí dio explicaciones a la pregunta del millón: "¿Qué pasó Neymar?". Recordemos que el futbolista y el artista eran muy amigos, y que esta nueva relación del brasileño con su ex novia podría haber socavado ese buen rollito... pero nada más lejos de la realidad: "No se dejen engañar. No ha pasado nada, yo realmente no sé si están juntos. Cada quien hace lo que quiera con su vida. Si ellos son novios, me parece muy bien", aclaró.

"Yo no tengo ningún problema con Neymar. Me siento muy agradecido con él y con todos los chicos del PSG por poner mi canción en su festejo, y a Di María, que es mi parcero. Yo soy una persona muy pacífica, si necesito arreglar un problema con alguien, cojo mi celular y habló con esa persona", añadió.

Maluma rompió su silencio y contó qué está pasando con Neymar y reveló si es cierto que tiene un nuevo amor 💕 pic.twitter.com/Qk8ECPDtwf — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) August 21, 2020

