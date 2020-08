Si hace unos días os contábamos que la relación de Isa Pantoja con Asraf Beno iba viento en popa a toda vela, hoy os lo confirmamos del todo, porque la pareja ¡ha decidido ampliar la familia! Pero no, no os hagáis ilusiones que Isabel Pantoja no va a ser abuela otra vez... por el momento, y es que la pareja ha decidido que van a ser uno más ¡y se han hecho con un gatito! Así es: Chabelita lo anunciaba de la manera más sutil, con un 'story' en Instagram de su novio sujetando las últimas compras que han hecho para la criatura, un rascador y algo de comida.

Además, Isa añadía la palabra "papá" sobre la imagen, o sea que quién sabe si éste será el entrenamiento anterior a tener un hijo en común, aunque eso de ejercer de padre (o, más bien, padrastro) Asraf ya sabe lo que es, porque ha cuidado del pequeño Albertito siempre que éste ha estado con su mami. Desde luego, más felices no pueden estar, y es que adoptar una mascota es un gran paso para una pareja.

Por el momento, la pareja no ha dado más detalles sobre la 'bestia', ni tampoco su nombre, pero estamos seguros de que al gatito no le va a faltar ni un sólo detalle. Eso sí, que se armen de paciencia entre los orines (y lo que no son orines) por la casa hasta que se acostumbre a utilizar el arenero... por no hablar de los arañazos en muebles y cortinas hasta que le pille el gusto al rascador. ¡Esperemos que no le tengan mucho cariño a su mobiliario, por lo que pueda pasar...!

