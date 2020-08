Puede que mucha gente no diera ni un duro por la relación entre Adara y Rodri Fuertes cuando surgió, en plena pandemia, mientras ella estaba todavía con Gianmarco. Quizá ni siquiera tú, que estás leyendo este artículo, tampoco creyeras que la cosa fuese a llegar muy lejos... pero ahí los tenemos, viviendo su amor y disfrutando de sus vacaciones en Grecia. La pareja decidió darse un homenaje este año, a pesar de que el coronavirus sigue rondando, y marcharse a las Islas Cícladas, donde la amenaza de contagio es mucho menor que en España, aunque no nula, y allí es precisamente desde donde nos están dando envidia.

Estos primeros meses, como en cualquier relación, están siendo los más bonitos y románticos, y así nos lo han demostrado en sus Stories de Instagram, especialmente Adara, que ha presumido de un regalazo de su chico que la ha vuelto loca: un precioso colgante que combina plata y oro, y que sin duda, además de la experiencia vivida, será su mejor recuerdo de este viaje.

Adara Molinero Instagram

A pesar de que ambos hacen muy buena pareja (aunque años atrás se pusieran a parir cuando él salía con Bea Retamal y ella con Pol Badía, que incluso la tildaban de "loca" y "obsesiva"), los jóvenes no están teniendo especial cuidado en sus vacaciones, y es que en todos sus stories y fotos se han mostrado sin mascarilla, sea dentro de un local o al aire libre aunque Grecia hiciera obligatorias las mascarillas en espacios cerrados a principios de agosto. Veremos si no traen "sorpresita" de sus vacaciones como les ha pasado a los colaboradores de 'Sálvame'...

