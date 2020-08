Con sólo 23 años, a Ana García le ha cambiado la vida tras ser coronada Miss Mundo España el pasado 25 de julio. Es nueva en la moda pero no piensa dejar sus estudios de Derecho. La almeriense tiene el corazón libre después de dejar hace unos meses a su pareja. Reconoce que lo pasó mal con la ruptura: "Me encanta un drama".

¿Esperabas ganar?

No. Claro que tenía ilusión y ganas, pero según iba pasando los cortes en la gala empecé a tener esperanzas. Había ido al certamen a vivir la experiencia y no a competir.

¿Te viste favorita en algún momento?

Algunas de mis compañeras sí me decían que era una de las favoritas, pero yo no me quería hacer ilusiones.

En tu tierra te ofrecen ser Miss Almería, no te presentas a ningún tipo de concurso.

Me lo ofrecieron a través de un amigo y, en un primer momento, dije que no porque no me veía preparada, porque yo no había trabajado de modelo ni me había planteado presentarme a ningún concurso. Era un mundo que desconocía y me daba vértigo. Pero me convencieron.

Y llegas a casa y se lo dices a tu familia.

Mi hermana melliza sabía que me lo habían propuesto y que yo había dicho que no. Por eso no se lo había comentado a mis padres. Cuando lo decidí, pensaba que no se lo iban a tomar bien.

¿Y eso?

Tal vez por el desconocimiento de este mundo. Pero desde el primer momento me han apoyado.

Estudias Derecho.

Y no pienso abandonar la carrera. Desde pequeña he querido estudiar Derecho y quiero dedicarme en un futuro a ello. Puedo compaginar porque estudio a distancia. El mundo de la moda se te puede dar bien o mal y tienes que tener un plan B.

Una vez que te 'pinchan' la corona de Miss, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza?

No me lo creía. Miré a mi familia y a mis amigos y estaban muy felices. Hay momentos de la gala que no los recuerdo porque estaba muy emocionada y en shock.

Decías antes que nunca te habían llamado mucho la atención los certámenes de belleza, pero sí que conocerás a Misses. ¿Cuál es la que más te gusta?

He tenido la suerte de conocer al único Mister Mundo español, Juan García, y a Elisabeth Reyes, y me parecen gente encantadora. Y Eva González, que no la conozco personalmente, pero me identifico mucho con ella porque la veo sencilla, natural y muy trabajadora.

Vas a representar a España en el certamen internacional.

Sí, pero ahora estoy tranquila porque voy a tener casi un año para prepararme, ya que este año se ha cancelado por la pandemia. Pero te reconozco que me da un poco de miedo y nerviosismo porque no sé a lo que me voy a exponer. Yo estoy abierta a vivir nuevas experiencias y voy a intentar llevar a España a lo más alto.

¿Las Misses sois algo más que belleza?

No somos ningún objeto. Somos mujeres empoderadas, que no sólo tenemos belleza física, tenemos un intelecto detrás y ganas de ayudar a los demás. Utilizar este medio, donde te expones a críticas buenas y malas, para aportar tu granito de arena para ayudar es importante. A día de hoy, en estos certámenes no se valora sólo la belleza. Yo no creo que me haya llevado la corona por ser la más guapa o la más lista. El jurado se ha fijado en otras cualidades que me han ido viendo a lo largo de la concentración.

¿Cómo es Ana?

Un desastre (risas). Me tenían que haber dado la banda de Miss Desastre, porque soy muy patosa. Soy natural y espontánea, yo creo que eso es lo que hace que llegue a la gente, porque me muestro tal y como soy.

¿Eres cariñosa?

Mucho. Con el tema de las mascarillas lo estoy pasando un poco mal porque no puedo abrazar a la gente que se acerca para felicitarme.

¿Tienes pareja?

No, lo dejé hace unos meses con un chico y ahora mismo estoy sola.

¿Eres de las que lo pasas mal por amor?

Sí, soy una sufridora nata. Soy una dramática, me gusta mucho el drama cuando lo paso mal por amor.

Ahora puedes conocer a tu príncipe.

Eso ahora puede esperar, porque quiero disfrutar todo este año con esta nueva oportunidad y aprovechar esta experiencia, que se presenta una vez en la vida.

¿Tienes planes de ir a vivir a Madrid?

De momento, voy a estar en Almería, pero me puedo desplazar porque estudio a distancia.

¿Cómo es que estudias a distancia?

Empecé en la universidad presencial, pero por amor me cambié a la UNED para seguir a mi pareja.

Estás estudiando Derecho, te llamas Ana y tienes la misma edad que Ana Soria, novia de Enrique Ponce, también de Almería.

Me confundieron con ella, porque ella se presentó a Miss Almería. Me empezaron a llamar de los programas de televisión y yo flipaba. ¡No sabía ni quién era Enrique Ponce! No conozco a Ana Soria.

Te ha cambiado la vida, ¿cómo te ves en diez años?

Yo es que ya no sé ni qué va a ser de mí mañana.

Empiezas a vivir en un mundo diferente, ¿a tu familia le da miedo?

Ellos quieren que me centre en disfrutar. Yo soy una mujer con la cabeza muy bien amueblada y madura. Llevo viviendo sola desde los 18 años y voy a intentar llevar esto lo mejor posible.

Dices que uno de tus personajes históricos preferidos es Clara Campoamor, ¿por qué?

Porque era una mujer que era abogada, feminista, que luchó por los derechos de las mujeres y la admiro.

¿Eres feminista?

Creo en la igualdad del hombre y la mujer, y no creo que nadie esté por encima de nadie. Todos somos iguales. Y yo soy Miss y feminista. Es compatible.

¿Te ves participando en algún reality?

Soy nueva en esto y me estoy dejando asesorar por la organización. Me llama la atención 'Supervivientes', por eso de estar morena (risas), aunque no me gusta pasar hambre porque como mucho, aunque no se note por mi metabolismo.

