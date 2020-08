El cambio físico de Ferre en 'Supervivientes' resultó más que evidente: Perdió más de 10 kilos y mucha masa muscular.

En ‘Supervivientes’ sufrió una lesión en el cuadriceps, de la que todavía se está recuperando.

Fue uno de los concursantes estrella de 'Supervivientes 2020' y uno de los grandes descubrimientos en televisión, ya que hasta entonces no era tan conocido como Rocío Flores o Ana María Aldón... Sin embargo, consiguió conquistarnos a todos y llegar muy lejos en el concurso. Pero no es un 'reality' sencillo y así lo pudo comprobar: Las duras condiciones a las que están sometidos han cambiado sus vidas, por dentro y por fuera. Además de salir con otra perspectiva de la vida, Ferre concretamente salió con 12 kilos menos y una lesión en el cuádriceps de la que todavía se recupera. Él mismo ha contado que a consecuencia de la lesión, no ha podido entrenar, todavía, desde su regreso a España, y por ello, ha perdido masa muscular.



Ferre ha explicado que la mejor forma de encontrarse bien y recuperarse de su lesión es entrenar y ganar músculo. Al parecer, con el músculo fortalecido la tiene bajo control.

Durante su participación en ‘La casa fuerte’, reality en el que participó junto a su chica, solo entrenó con gomas y no pudo generar demasiada masa muscular, por eso ahora está a tope y así lo ha contado en sus redes sociales, donde ha mostrado cómo ha retomado su rutina, aunque no va a ser fácil... "Recuperando las piernas que perdí en ‘Supervivientes’. Todavía me queda tela…", comenta entre risas, aunque lo cierto es que ¡está estupendo! Pero bueno, ánimo y a recuperarlo todo.



