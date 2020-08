La colaboradora ha viajado hasta el año 1994 para cantar uno de los mejores temas del verano, 'Saturday night'.

Como el coronavirus nos ha dejado sin fiestas de pueblo, 'Sálvame' nos ha hecho un regalo que es toda una fantasía: Ha montado su propia verbena en la que cada semana un colaborador versiona un 'hit' de los veranos de hoy y de ayer y la cosa no tiene desperdicio. Esta vez le ha tocado el turno a Chelo García-Cortés, y hasta el propio Kiko Hernández se ha quedado sin palabras: "Pensaba que lo había visto todo, pero no... la actuación es horrorosa... no he visto cosa igual en la vida". De inglés no tiene mucha idea, pero de cantar y bailar, pues tampoco. “Es la peor cantante que me he encontrado jamás”, decía Alejandro Abad, su 'coach' en esta aventura. Eso sí, seguidores y hasta compañeros de plató, han coincidido en que la actuación fue toda una "FANTASÍA".

Su compañero Frigenti le advertía que va a ser la actuación más recordada de la verbena de 'Sálvame'. Quizá por eso la audiencia, con sus votos, le ha dado ¡Un diez!

Chelo García Cortés interpreta el "Saturday night" en las 'Verbenas de Sálvame" #yoveosálvame



Ella misma confesaba que "canto como una almeja de mal", y no seremos nosotros quienes juzguemos pero... ¡Hacedlo vosotros! Algunos internautas hasta bromeaban insinuando que su actuación era digna de una gran gala, hasta han advertido a las mismísimas Beyoncé o Ariana Grande, ¡qué tiemblen que llega Chelo García-Cortés!

Para que os divirtáis un poco más, por si la actuación no ha sido suficiente, os dejamos su ensayo y sus prácticas de inglés, que por si lo dudabais, sí, desesperó a la profesora nativa.

chillo con chelo aprendiendo inglés pic.twitter.com/C5YrRnIpJk — ian🏳️‍🌈💫 (@iandelterrao) August 20, 2020

