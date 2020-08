La pareja podría haber puesto definitivamente punto y final en su relación.

Su diferencia de edad de 14 años nunca fue un impedimento.

La idas y venidas de Scott Disick y Sofia Richie parecen no acabar nunca. Sus constantes idas y venidas han marcado su relación. Sin embargo, parece que ahora, la pareja ha decidido poner fin definitivamente a su noviazgo. Los celos de la hija del productor musical nunca estuvieron tan justificados como ahora. Y es que, después de que Scott Disick decicidera pasar las vacaciones junto a Kourtney Kardashian y sus hijos todo ha ido de mal en peor para la pareja. Es cierto que a Sofia Richie nunca le ha hecho gracia que Scott tenga relación con su exmujer, pero ahora estos celos podrían estar más que justificados aunque no fue lo que dinamitó su pareja.

Scott Disick no solo se ha ido de vacaciones familiares con Kourtney Kardashian, sino que también ha ligado públicamente con la madre de sus hijos. Algo que sucedió después de que Scott Disick y Sofia Richie pusieran fin a su relación. De hecho, una fuente cercana al actor reveló que él y la hija del productor musical Lionel Richie “ya no hablan”. Todo comenzó con la pandemia, el empresario tuvo que ingresar en un clínica debido a una crisis nerviosa provocada por los problemas emocionales que venía arrastrando desde la lamentable muerte de sus padres, en 2013. Durante estos dos últimos meses, Sofía habría intentado sacar a flote su relación con Scott sin conseguir resultados.

Una vez rota su relación con Sofia Richie, Scott puso rumbo a sus vacaciones familiares con la socialité y sus dos hijos. Toda una declaración de intenciones en cuanto a su relación con la hija del productor musical. Enfocado en su papel de padre y también de posible conquista de la madre de sus hijos, el empresario no dudó en piropear públicamente a Kourtney Kardashian.

La hermana de Kim Kardashian compartió en redes sociales una foto en un lago en una embarcación de recreo en la que escribió. “lake ya”, un juego de palabras entre lago (lake) y gustar (like), en la que Disick comentó: ¿De qué lago hablas?, haciendo como que él no veía nada más allá del escultural tipazo de Kourtney Kardashian.

