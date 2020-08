Se desvela el lugar que ha elegido la pareja para disfrutar de sus primeros días de vacaciones.

Kiko Matamoros recibe el alta después de tres semanas ingresado en el hospital.

Kiko Matamoros y su pareja, Marta López se escaparon hace ya casi una semana de vacaciones tras un duro bache de salud del colaborador de televisión que le tuvo más de 20 días hospitalizado y que le hizo perder 14 kilos. Tras estos días tan duros para el tertuliano y la modelo- que no se separo en ningún momento de él-, la pareja ha decidido escaparse a un destino paradisíaco del que aún no teníamos pistas de su nombre. Pues bien, por fin se ha desvelado el lugar donde Kiko Matamoros y Marta López se han escapado.

Sabíamos que el colaborador de televisión y su chica se habían ido fuera de España, pero no se sabía exactamente el rumbo que habían elegido. Su viaje no estuvo exento de polémica dado que no parecía la mejor decisión dadas sus tres semanas de hospitalización previa pero ellos lo tenían claro. Además, sus compañeros de trabajo confirmaban que el Kiko Matamoros había mirado los mejores hospitales de la zona.

Desde su salida del país han jugado al despiste. No han querido decirnos dónde estaba pero sí han publicado en redes sociales imágenes en un destino paradisíaco. Y una foto de Kiko Matamoros nos ha desvelado finalmente el lugar donde se han escapado. Se trata de una imagen en la que aparece el colaborador de televisión en una moto eléctrica junto a la que ha escrito: "Lo que queda de mí y un casco" en Tulum (México).

Sin embargo, según ha confirmado su compañero Rafa Mora, la pareja ya ha puesto rumbo a otro destino desconocido tras su estancia de casi una semana en este paraíso mexicano.

