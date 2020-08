Anabel Pantoja la lía con su 'espanglish'.

La colaboradora se ha convertido en todo un icono 'body positive'.

Anabel Pantoja se convirtió en la estrella de la red durante la cuarentena y parece que sigue siéndolo. Su peculiar estilo a la hora de bailar y entrenar continúa conquistando a sus seguidores y si hace unos días lo hacía su actuación en las verbenas de 'Sálvame', ahora lo ha hecho en la red junto a Susana Molina. La colaboradora de Telecinco y la ex gran hermana son muy buenas amigas y están pasando unos días de vacaciones juntas en Canarias, y allí han aprovechado para sumarse a la moda de 'Tiktok', aunque lo cierto es que Susana ya ha compartido varios vídeos en esta red, pero parece que Anabel quiere aprender y su entrada ha sido triunfal. "Intentando aprender de una Tiktoker 😂", comenta junto a un vídeo en el que ambas bailan de forma sensual una canción de reggaeton, 'La llaman salvaje'.



This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Qué arte", "quedaron estupendas", o "Anabel, eres única", son algunos de los comentarios que han llenado su publicación, y la mayor parte de la atención se la ha llevado la sobrina de la tonadillera. ¡A nosotros nos encantan las dos!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Juntas están pasando un verano increíble con paseos en barco, paddle surf, luciendo tipazo orgullosas y bailando sin parar. Esperamos que sigan animándose a esto de los 'TikToks' porque, sin duda, no tienen desperdicio.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Hace solo unos días, Anabel nos sorprendía bailando el último temazo de su primo Kiko Rivera, 'Conmigo subes', junto a Tutto Durán, y no se le daba nada mal, quien sabe, quizá la fichen para el próximo videoclip... ¡Sería toda una fantasía!

Nuestros favoritos Camisa Adolfo Dominguez 118 € - 29 € COMPRAR Jersey Roberto Verino 89 € - 35 € COMPRAR Bolso shopper Cortefiel 69,99 € - 17,99 € COMPRAR Mascarillas de algodón Levi's 3 x 15 € COMPRAR Sérum vitamina C Amazon 17,99 € - 15,29 € COMPRAR Pack 3 neceseres Women'secret 22,99 € - 10,99 € COMPRAR Organizador de maquillaje Amazon 14,80 € - 12,58 € COMPRAR Endurecedor de uñas Amazon 20,90 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.