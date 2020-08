Miley Cyrus, desolada por la muerte de su abuela: "Siempre serás mi inspiración"

Miley Cyrus rinde homenaje a Loretta Finley, su abuela, fallecida a los 85 años.

Loretta fue su "inspiración e icono de moda": "Te extrañaré por el resto de mi vida".

Loretta Finley ha fallecido este fin de semana a los 85 años, dejando desolados a sus familiares, amigos y seguidores, y es que la abuela de Miley Cyrus era la 'mammie' de todos los que seguían de cerca su carrera. Su naturalidad, espontaneidad y vitalidad se ganó el cariño de todos, y ahora Miley está rota. La cantante ha querido dedicarle unas emotivas palabras en sus redes sociales en forma de homenaje: "Aunque te hayas ido ... NADA ha cambiado ni cambiará jamás. SIEMPRE serás mi inspiración e icono de la moda. Incluso más que eso, el modelo definitivo de ser una verdadera LUZ en un mundo oscuro. Eres un destello de sol. Todos los días cuando despierte y vea esa bola de fuego en el cielo, veré tu cara. Luego oraré agradeciendo al cielo por darme la mejor abuela que una niña podría tener. Te extrañaré por el resto de mi vida ... Mantendré tu espíritu aquí al continuar haciendo el bien a los demás y tratándolos de la manera en que todos deseamos ser tratados. Con una cantidad infinita de la misma gentileza que mostrabas a diario. Nos dolerá todos los días que no estés con nosotros".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ha querido recordar varios momentos de su infancia y su adolescencia, en los que su abuela jamás se separó de su lado. Fue una de sus grandes 'fans' y siguió muy de cerca cada paso en su carrera. Además, Miley ha compartido un divertido momento que vivió junto a su "mammie": "Horneando bizcochos de chocolate con Snoop Dogg ... nunca supo que les metimos marihuana ... Te echaré mucho de menos a ti y a tu buena cocina".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En 2013 la cantante se tatuó la cara de su abuela en el antebrazo.

ig

Miley ha confesado estar "completamente destrozada": "Mi mamá se ha ido, pero nunca la olvidaré. Ella siempre ha sido una leyenda y seguirá viviendo a través del amor, la compasión y la bondad. Cuando sea mayor espero ser tan solo una pequeña parte de la mujer increíble que fue... y es. Ella nunca desaparecerá".

Nuestros favoritos Camisa Adolfo Dominguez 118 € - 29 € COMPRAR Jersey Roberto Verino 89 € - 35 € COMPRAR Bolso shopper Cortefiel 69,99 € - 17,99 € COMPRAR Mascarillas de algodón Levi's 3 x 15 € COMPRAR Sérum vitamina C Amazon 17,99 € - 15,29 € COMPRAR Pack 3 neceseres Women'secret 22,99 € - 10,99 € COMPRAR Organizador de maquillaje Amazon 14,80 € - 12,58 € COMPRAR Endurecedor de uñas Amazon 20,90 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.