El próximo 14 de septiembre se estrena su documental 'This is Paris' en Youtube: "Nunca me he abierto tanto sobre mi vida, pero finalmente estoy lista para compartir mi verdad".

Sí, aunque os cueste creerlo, hay Paris Hilton más allá del 'divineo', el 'pijerío' y los lujos. Es mucho más allá que la rubia que pasea con su chihuahua en el bolso de Gucci por Beverly Hills. Y para demostrarlo ha querido abrirse en canal con 'This is Paris', un documental sobre su vida en el que se desnuda emocionalmente y comparte con el mundo algunos de los momentos más significativos de una vida en la que no todo ha sido fama, lujo y felicidad. Para ir abriendo bocas, ha compartido con sus seguidores un pequeño 'trailer' de lo que veremos el próximo 14 de septiembre, y en él aparece un adelanto de uno de los momentos más intensos y duros del documental: En el que habla del episodio más traumático de su vida. “Algo pasó en mi niñez que nunca le he dicho a nadie”, explica Paris Hilton en este pequeño adelanto de dos minutos, y añade: "no podía contároslo porque, cada que vez que lo intentaba, me castigaban. Todavía tengo pesadillas".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Aunque en el tráiler no cuenta qué fue exactamente lo que pasó, no ha podido contener las lágrimas y ha dejado abierto el misterio y la preocupación en sus seguidores. "Dicen que la mente puede olvidar, pero el cuerpo nunca olvida", añade Nicky, su hermana.

"Siempre estoy mostrando esta fachada de estar feliz o tener una vida perfecta", pero la realidad es muy distinta y así lo veremos en el documental de la que tachábamos como la 'rubia pija' más famosa del planeta. Sea como sea, ha desvelado que el rodaje de su documental ha sido "terapéutico": “Siempre he sido una persona muy tímida. Ser yo misma fue una experiencia completamente diferente, pero también terapéutica de alguna forma. Aprendí mucho sobre mí misma. No tenía ni idea de por qué soy como soy y ahora me entiendo mucho más”.

Nuestros favoritos Camisa Adolfo Dominguez 118 € - 29 € COMPRAR Jersey Roberto Verino 89 € - 35 € COMPRAR Bolso shopper Cortefiel 69,99 € - 17,99 € COMPRAR Mascarillas de algodón Levi's 3 x 15 € COMPRAR Sérum vitamina C Amazon 17,99 € - 15,29 € COMPRAR Pack 3 neceseres Women'secret 22,99 € - 10,99 € COMPRAR Organizador de maquillaje Amazon 14,80 € - 12,58 € COMPRAR Endurecedor de uñas Amazon 20,90 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.