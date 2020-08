La joven está luchando contra problemas de trastornos alimenticios y no se lo ponen fácil.

Violeta ha explotado pidiendo que paren los comentarios sobre su fisico.

Aunque Violeta Magriñán muestra en Instagram una vida idílica, la joven tiene inseguridades como todo el mundo. Y muchas veces las críticas y comentarios de sus seguidores pueden afectar a su autoestima o salud mental. La 'influencer' se encuentra disfrutando de unas idílicas vacaciones en Ibiza con su pareja, Fabio Colloricchio y unos amigos. Este sábado, la extronista compartía un vídeo bailando junto a su pareja. Una secuencia en la que la pareja se mostraba de lo más feliz, pero que se ha visto empañado por algunos comentarios contra la joven insinuando que si estaba embarazada. Violeta Magriñán ha estallado tras las críticas a su físico.



"¿Qué estoy embarazada? Estáis más enfermos que yo. Estoy embarazada de fideuá. Dejadme en paz ya, no sabéis el daño que hacéis", escribía la joven junto al vídeo que ha llevado a algunos de sus fans a insinuar un posible embarazo.

Y es que, Violeta es consciente de que es un personaje público y que puede despertar todo tipo de comentarios y si no lo supiera se hubiese borrado todas las redes. Sin embargo, sabe que hay gente detrás que la quiere mucho, pero este tipo de comentarios le hacen mucho daño debido al trastorno alimenticio que le hacía verse como "una ballena". Y finalmente hacía una reflexión muy sincera: "Me está costando la vida salir de mi problema, pero por aquí me lo ponéis muy difícil. Basta YA".

Desde aquí, sólo te podemos decir que estás estupenda y que no hagas caso de los comentarios tóxicos. ¡Ánimo que tú puedes salir de esto!

