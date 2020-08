¿A qué dos personas ha sacado de quicio Avilés?

Si hay alguien que SÓLO levanta pasiones y odios a partes iguales, ese es José Antonio Avilés. El papelón que se marcó en 'Supervivientes 2020', donde salió a la luz su pasado de mentiras y engaños hasta con su supuesta titulación de Periodismo (que no tiene), ha hecho que los telespectadores estén totalmente polarizados con él: o le aman, o le odian. No hay término medio. Y en su trabajo en 'Viva la vida' ha pasado igual. Tanto, que este fin de semana la lió tan parda que consiguió sacar a dos personas de quicio, algo en lo que sí es experto...

Mediaset

El andaluz se enfrentó a casi todos los presentes, pero sin duda la bronca que recordaremos de este fin de semana fue cuando sus compañeros se rieron de que Fani, con la que había compartido concurso en Honduras, no le invitara a su boda (boda que, por cierto, ha tenido que ser cancelada de nuevo), y aunque Fani, presente en el plató, tuvo paciencia para decirle que después de todo lo que ha dicho de ella es normal, el que explotó fue su novio, Christofer, a través de una videollamada: "A día de hoy tú mismo te tendrías que dar cuenta de por qué no estás invitado, porque con las perlitas que sueltas... todavía dices que nuestro amor es un montaje después de llevar juntos 8 años. ¿Qué te tengo que demostrar yo a ti, si dices esas cosas?", le soltó el joven, que arrancó los aplausos de todos.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mediaset

Avilés apenas consiguió atinar en su defensa diciendo que él simplemente opinaba 'lo que le daba la gana' por lo que había visto en televisión, y ahí fue cuando la presentadora, Toñi Moreno, también estalló: "Avilés, cállate. Pero cállate de verdad. Esta señora participó en un programa, sí. Se flipó por un señor, le pidió perdón a su novio y su novio le perdonó. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que recordarle esa mierda una y otra vez? Porque es un golpe bajo y una manera muy mala de defenderte". ¡Menudo zasca!

Nuestros favoritos Camisa Adolfo Dominguez 118 € - 29 € COMPRAR Jersey Roberto Verino 89 € - 35 € COMPRAR Bolso shopper Cortefiel 69,99 € - 17,99 € COMPRAR Mascarillas de algodón Levi's 3 x 15 € COMPRAR Sérum vitamina C Amazon 17,99 € - 15,29 € COMPRAR Pack 3 neceseres Women'secret 22,99 € - 10,99 € COMPRAR Organizador de maquillaje Amazon 14,80 € - 12,58 € COMPRAR Endurecedor de uñas Amazon 20,90 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io