Elisabetta Gregoraci, la más cañón de la costa de la Toscana

Hay gente que dice que, si pudiera cambiarse por alguien, se cambiaría por una de las Kardashian, por Bill Gates o por Elon Musk, pero toda esa gente trabaja demasiado (sí, las Kardashian, aunque no lo parezca, también). Pero si lo que realmente quieres son millones y una vidorra, nosotras elegiríamos a Elisabetta Gregoraci. La guapa italiana tiene un tipazo, tiene pasta y tiene tiempo libre (lleva en la playa, según su Instagram, desde junio), y a las pruebas nos remitimos con las últimas fotos que nos han llegado de ella tostándose al sol de la Toscana en la zona de Forte dei Marmi, una de las más exclusivas del lugar:

La presentadora y actriz nos ha dejado con la boca abierta al ver cómo marca abdominales, incluso después de haber tenido un hijo con el multimillonario Flavio Briattore (que tiene ya 10 años). La influencer ha presumido muchas veces de buen rollito con su ex, e incluso se han ido los tres juntos de vacaciones para demostrar esa unidad, pero esta vez Elisabetta ha decidido que se iba a coger unos días sola, y allí que ha estado desconectando del mundo.

Ahora, según su Instagram, hemos descubierto que ha dejado Italia para marcharse a la Costa Azul, concretamente a Niza, donde está a todo trapo en el Grand-Hôtel du Cap Ferrat, otra de las zonas más exclusivas, aunque esta vez de Francia. Se ve que esta muchacha no pisa zona humilde. ¡Con la ilusión que nos haría verla un verano en Cullera o en Torremolinos!

