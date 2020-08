Reich y la actriz han cumplido el sueño de su vida al ser padres por primera vez tras dar el 'sí, quiero' en marzo de 2019.

Lea Michele está en el mejor momento de su vida. La protagonista de la famosa serie estadounidense 'Glee' y su marido, el empresario Zandy Reich, han sido padres primerizos de un niño precioso. La intérprete estadounidense, de tan solo 33 años, dio a luz el pasado 20 de agosto a un niño al que han puesto el nombre de Ever Leo. No obstante, a pesar de que Lea ha compartido en varias ocasiones la evolución de su embarazo con sus queridos 'followers' de Instagram, no ha sido ella la encargada de dar la noticia. Una fuente cercana a la pareja, a través de la revista 'People', ha sido la que ha dado más detalles de la recién estrenada maternidad de la actriz.

"Todos están felices y con buena salud. En este momento se sienten extremadamente agradecidos", aseguró una fuente cercana a la pareja en la revista 'People', que dio a conocer el nacimiento en exclusiva. "Él es un bebé muy tranquilo, al menos por ahora", añadió.

Hasta el momento, tanto Lea como Zandy están disfrutando en la más estricta intimidad de sus primeros días como padres. Fue en abril cuando Michelle anunció que estaba esperando su primer hijo el pasado mes de abril.

De esta forma, Reich y la actriz han cumplido el sueño de su vida al ser padres por primera vez tras dar el 'sí, quiero' en marzo de 2019 en un íntima ceremonia en California. Desde que se conocieron en 2017, los tortolitos son inseparables. ¡Enhorabuena, pareja!

