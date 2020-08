Carla Barber y Diego Matamoros están disfrutando al máximo de su primer verano juntos.

¿Qué une realmente a la pareja?



Desde que se conocieron hace unos meses, Carla Barber y Diego Matamoros están disfrutando al máximo de su primer verano juntos. Y es que la pareja no para de viajar. En cada escapada, los tortolitos muestras a través de sus redes sociales lo enamorados que están el uno del otro. En esta ocasión, Diego Matamoros, junto a su ya inseparable novia, han visitado Combarro, un pueblo gallego marinero muy pintoresco donde su chica no ha podido evitar visitar los lugares de pesca de la zona y recordar con emoción su paso por 'Supervivientes'. Pero, ¿qué une realmente a la pareja? Diego, a través de su canal de 'Mtmad', nos da todos los detalles.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Después de visitar numerosos lugares, la pareja ha puesto rumbo a Galicia para disfrutar como nunca de un lugar idílico. A pesar de la lluvia, Carla y Diego pudieron visitar los ligares más emblemáticos de Combarro. Y, además, disfrutaron, como debe ser, del marisco. Y es que si algo une a los tortolitos es su buen comer y beber.



Telecinco

Sin ir más lejos, antes de regresar a Madrid, decidieron parar en uno de los mejores restaurante de carnes del mundo para disfrutar de su carta única. Una comida de la que hemos podido ver a la cirujana y al hijo de Kiko Matamoros disfrutar como nunca.

Telecinco

Tras esto, aprovecharon para probar uno vinos espectaculares que, a juzgar por sus cara, estaban de diez.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io