El mal rollo entre Lydia Lozano y Rafa Mora, que en su vuelta al trabajo sufrió un percance que le llevó al médico, ha estallado. En la tarde del 24 de agosto, el valenciano ha atacado a su compañera en 'Sálvame' y no ha duda en referirse a ella como 'ser despreciable'. "Lydia es un ser despreciable. La persona que va a dirección y cuenta algo de un compañero con la intención de hacerle daño, así es" afirmó. Ante la sorpresa de la periodista, Mora continuaba con sus ataques. "Últimamente estás espesa, necesitas más vacaciones", continuaba. Lydia se defendía diciendo que ella nunca ha hecho eso y que, según el 'Polideluxe', fue Rafa Mora quien había contado cosas de sus compañeros que se comentaban en las reuniones del programa. "Que no vuelvas a mentir, temas banales los puedo traer al programa. Otra cosa es lo tuyo ir a contar a dirección cosas que le pueden arruinar la vida a un compañero", aseguró el colaborador que, tras tratar el tema con dirección, dijo que no podía desvelar a quién se refería aunque dejó claro que no era él.

Lydia seguía defendiéndose de los ataques asegurando que ella nunca ha hablado con el equipo de dirección sobre qué colaborador va al programa ni de la periodicidad pero Rafa insistía. "Si yo quisiera actuar con mala fe, podría hacerle un traje a Lydia Lozano que no podría volver nunca a televisión. Ella dice cosas muy salvajes y luego lo arregla", continuaba Mora ante la indignación de Lydia.

Ante la 'bronca' de los colaboradores, Carlota Corredera intervino para intentar apaciguar los ánimos y asegurar que era evidente que había "un mal rollo increíble". Lydia tiene claro por qué no puede ver a Rafa Mora. "Va de Matamoros y yo con Matamoros me llevo bien y a este señor no le soporto", dijo y el valenciano se defendió. "Tengo colaboradores de referencia, Kiko Matamoros es el número 1 y está por encima de todos".

