Violeta Mangriñán confiesa quién es la famosa que "le encanta"

La ex superviviente ha hablado de sus gustos sexuales y ha explicado sus problemas para dormir tras operarse el pecho



La ex concursante de 'Supervivientes' Violeta Mangriñán ha aprovechado su canal de 'Mtmad' para explicar cuáles son algunos de sus gustos y manías que le cuesta admitir. Entre otras cosas, Violeta ha revelado de qué famosa es fan pero le da "vergüenza" confesar. Una revelación que seguramente acabe sorprendiendo a muchos y es que la pareja de Fabio Colloricchio ha desvelado que "le encanta" Ylenia. "No me da cosa como tal, pero en la época de 'Gandía Shore' la amaba y, de hecho, la amo". Eso sí, también ha recalcado que muchas veces no le gustaba ni sus formas ni su actitud. "Se le ha ido la pinza algunas veces", ha indicado.

Gtres

Según ha explicado Violeta, se llegó a sentir muy identificada con el paso de Ylenia en 'Gandía Shore'. "Yo estaba mucho peor", ha reconocido. De hecho, ella no sería la única en ver este parecido, ya que durante su paso por el concurso de 'Supervivientes' fueron muchos los que vieron grandes semejanzas entre su actitud y la de la colaboradora de 'Viva la vida'.

Además, ha reconocido que le sigue encantado y que le seguirá cayendo bien siempre porque se siente "muy identificada con ella".

Por otro lado, Violeta Mangriñán también ha explicado que desde que se operó el pecho ya no puede dormir en su postura favorita. "Antes me encantaba dormir con muchas almohadas y boca abajo pero ya no puedo porque me duele", ha indicado. Sin embargo, no se arrepiente de haberse operado aunque ya "no pueda dormir tan bien".

Telecinco

En cuanto a otros de sus gustos ocultos, la influencer ha confesado que le encanta la canción 'En la cama' de Nicky Jam. "Sé que lo que dice es horrible pero me evoca a una época muy bonita de mi vida", ha recalcado.

Con este vídeo, Violeta Mangriñán ha querido sincerarse aún más con sus seguidores para que puedan conocer todo sobre ella. Desde sus gustos más ocultos hasta sus manías más extrañas.

