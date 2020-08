Chiqui confiesa qué aspectos no toleraría de su nueva pareja

El impresionante cambio de Borja Navarro, ex de Chiqui



La ex concursante de 'Gran Hermano' Chiqui ha reaparecido en televisión tras anunciar su ruptura con Borja Navarro. Ahora, se le ha podido ver mucho más animada y con muchas ganas de poder volver a encontrar a alguien que le devuelva la ilusión. De hecho, Chiqui tiene muy claro qué es lo que espera de un hombre. La ex gran hermana le ha explicado a Carlota Corredera todas las características que le gustaría que tuviese su nueva pareja y aquellos aspectos que ya no consentiría. "Tiene que ser muy especial, como yo", ha reconocido.

Telecinco

Chiqui no ha tenido ningún problema en desvelar que, últimamente, está ligando mucho en redes sociales, aunque todavía no ha encontrado nadie que le llame la atención. "Me escriben muchos pero no me gusta ninguno", ha confesado.

La ex concursante, de 36 años, ha indicado que necesita un hombre "de 28 a 45 años que sea buena persona, trabajadora, simpática, dinámica y activa". Además, ha reconocido que, para ella, el físico no es importante. "Lo que necesito es que sea mi amante , mi amigo, mi novio y, sobre todo, que me respete".

Por supuesto, ese hombre ideal debe querer a sus hijas tanto como a ella, ya que son "un pack de tres". En cuanto a aquellos aspectos que no toleraría, se encuentran que sea una persona "vaga, infiel y que viva de ella".

Telecinco

Además, durante su entrevista también ha hablado de su actual relación con su ex marido, Borja Navarro. "No tengo contacto con él. Le respeto porque es el padre de mis hijas pero ya está", ha recalcado.

La ex gran hermana ha indicado que aún no ha conseguido encontrar "el amor de su vida", pese a sus 13 años de matrimonio con Borja. Ahora, se encuentra con muchas ganas de encontrar el amor e, incluso, le ha mandado un mensaje a Jesús Vázquez para poder tener un trono en 'MHyV'.





