La actual crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y los problemas económicos que está generando en las personas a nivel mundial está provocando que muchos individuos se dediquen a asaltar y a robar para conseguir dinero. Ésta es una de las razones que la policía dio a Ireland Baldwin, la hija de Alec Baldwin y Kim Basinger, después de que la atracaran con violencia en un estacionamiento. Un duro episodio que la propia actriz ha querido explicar en su perfil de Instagram. Asimismo, ha mostrado las secuelas físicas que le han quedado tras el gran susto que ha vivido.

El hecho sucedió el pasado viernes, e Ireland compartió imágenes de cómo quedó su cara. "Ayer a última hora de la tarde fui atacada por una mujer que estaba loca por las drogas y desesperada por conseguir dinero. Me dio en la cara en un aparcamiento, se llevó mis pertenencias y se subió a un coche mientras su esposo se marchaba", contó la joven.

"La gente está desesperada por dinero en este momento debido al coronavirus y a que la gente no tiene trabajo. Hay muchos robos y asaltos en marcha", añadió la modelo.

Para finalizar el contundente mensaje en su red social, la intérprete quiso hacer un alegato para concienciar a la gente en estos duros momentos que está viviendo el mundo. "Estos son tiempos realmente difíciles y tenemos que cuidarnos unos a otros", concluyó la hija de Kim Basinger.

