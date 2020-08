La de José Antonio León es la típica historia que hay que ver para creer. ¿Cómo es posible que diera positivo en un test rutinario de alcoholemia... sin haber probado ni gota de alcohol? Podría sonar a la típica excusa que pone cualquiera cuando le pillan con una copa de más, pero en el caso del reportero de 'Sálvame' es totalmente cierto, y así lo ha contado, con pelos y señales, en sus redes sociales a todos sus seguidores: "¡Cuidado!", avisaba, y es que lo que le pasó a él, le puede pasar a cualquiera, especialmente ahora que tenemos tantas medidas higiénicas...

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tal y como ha contado él, y como han confirmado sus amigos, José Antonio no prueba una gota de alcohol nunca, así que lo que menos se esperaba era dar 0'35 en un test de alcoholemia en la carretera. Su cara debió de ser un cuadro cuando vio la cifra, y la del policía más aún cuando José Antonio empezó a explicarle que era imposible. Así, el reportero consiguió que le repitieran el test hasta en dos ocasiones, y en cuestión de 3 minutos, bajó a 0'03 y, finalmente, a 0,00. ¿Cómo pudo ser?

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Cuidado!!! el gel hidroalcoholico puede dar positivo en los controles de alcoholemia! Anoche 0,35 en una primera prueba, imposible xq jamás he bebido! Segunda prueba 0,03 y tercera 0.0 en 3 minutos! — José Antonio León (@joseantonioleon) August 23, 2020

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Pues sí, tal y como puso León en su tuit, el gel hidroalcohólico tuvo la culpa, y es que, al desinfectarse las manos y manipular la boquilla (que siempre debe poner el conductor en el aparato), los restos pudieron entrar con el soplido en la máquina, lo que dio el resultado final en la primera prueba de 0'35. Menos mal que le tocó el policía simpático que accedió a repetírsela...

Nuestros favoritos Camisa Adolfo Dominguez 118 € - 29 € COMPRAR Jersey Roberto Verino 89 € - 35 € COMPRAR Bolso shopper Cortefiel 69,99 € - 17,99 € COMPRAR Mascarillas de algodón Levi's 3 x 15 € COMPRAR Sérum vitamina C Amazon 17,99 € - 15,29 € COMPRAR Pack 3 neceseres Women'secret 22,99 € - 10,99 € COMPRAR Organizador de maquillaje Amazon 14,80 € - 12,58 € COMPRAR Endurecedor de uñas Amazon 20,90 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io