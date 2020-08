Si nos dieran un euro por cada vez que pillamos a los famosos haciendo el tonto, probablemente seríamos multimillonarios, y es que aquí no se libran ni presidentes, ni princesas ni colaboradores de la tele. Todos tienen un momento 'Tierra, trágame' que desearían que no saliera a la luz... pero ya estamos nosotros para hacerlo, porque si algo buscamos, es que nuestros lectores se echen una risa. Ahí va nuestra sección semanal del 'Horror', con personalidades tan dispares como Donald Trump y Maestro Joao. ¡Pasen y vean!

Tamara Falcó

Agencias

Sí, es verdad, nunca una marquesa había presentado un espacio de cocina en la cadena pública, pero tampoco hace falta poner cara de alucine, Tamara.

Toñi Moreno y Maestro Joao

Toñi Moreno Instagram

Toñi Moreno y Maestro Joao no son de los que se entregan al postureo ‘mirad qué sexy soy’ en IG y es de agradecer que nos saquen un sonrisa en estos tiempos, pero ¿nunca les han dicho eso de ‘a ver si te da un aire y te quedas así’?

Donald Trump

Agencias

Cuando a ti mismo parece que te cuesta un triunfo darte un ‘like’, mal va la cosa Donald...

Jason Momoa

Agencias

Lo de salirse del rollo estirado del 'star system' está guay, Jason, pero lo de darse al botellón con los colegas encima de los cubos de basura es pasarse un pelín, ¿no?

Estela y Óscar de Suecia

Agencias

¡Para que luego digan que viven ‘a cuerpo de rey’! Que conste que los miembros de la monarquía a veces se la juegan en sus eventos. Aunque, viendo las caras de Estela y Oscar, no parecen asustados. Otra cosa es lo que piense mamá Victoria de Suecia...

