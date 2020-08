Pese a ser un icono de la moda, la actriz también ha protagonizado algunos tropezones estilíticos

Sarah Jessica Parker ha conseguido alcanzar un gran éxito con su marca de zapatos

No se le caen los anillos. Sarah Jessica Parker es capaz de hacer cualquier cosa para conseguir vender sus zapatos. La actriz abrió su tienda en el año 2017 y desde entonces ha demostrado su compromiso para conseguir que su marca de zapatos, llamada 'SJP', alcance un gran éxito. Si para ello debe atender ella misma a sus clientes y tirarse al suelo para lograr que estén cómodos pues lo hace. De hecho, esta no es la primera vez que se le ha visto ejerciendo de vendedora, y es que se nota que a la actriz le encanta trabajar en su tienda y ayudar en todo lo que sea necesario a sus clientes.

Gtres

Tirada por los suelos. Así se ha podido ver a la actriz mientras ayudaba a una clienta a probarse unos zapatos. Sin duda, esta puede ser una de las claves más importantes de su éxito, y es que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de poder vender sus diseños.

A sus 55 años, Sarah Jessica Parker sigue mostrando la misma ilusión cada vez que se le ve en su tienda. Sin duda, una obsesión por el calzado que recuerda a su personaje de la mítica serie 'Sexo en Nueva York', Carrie Bradshaw.

Gtres

Para acudir a su tienda, la actriz ha aparecido con unos pantalones vaqueros y un jersey gris. Un conjunto que completó con unos zapatos de tacón tipo mude con un lazo. Sin duda, un look de entretiempo ideal para poder atender de manera cómoda a sus clientes.

Por supuesto, otro detalle que no podía faltar en estos momentos es la mascarilla. Sarah Jessica Parker ha demostrado estar muy comprometida con la seguridad de sus clientes y es por este motivo que no se ha quitado la mascarilla en ningún momento.

