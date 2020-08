No hay guerra que cien años dure, dice un sabio refrán español, y esta semana hemos podido comprobar que, una vez más, es cierto. Rafa Mora e Iván González fueron muy amigos durante mucho tiempo, pero la vida quiso que, por culpa de la tele, se distanciaran. 'La casa fuerte' llegó a sus vidas este 2020, reality en el que participaron el propio Iván, su novia (Oriana Marzoli) y la novia de Rafa (Macarena). A pesar de que los tres entraban con la firme decisión de apoyarse unos a otros, Oriana y Macarena se calaron en seguida y no se cayeron nada bien en la convivencia... y aquello derivó en una pelea de los dos chicos que hizo que dejaran de ser amigos.

Además de esto, no es ningún secreto que Oriana y Rafa no se llevaban nada bien, y el hecho de estar entre la espada y la pared hizo que, al final, Iván se decantara por apoyar a su novia y no a su amigo ni a la novia de éste, a la que también adoraba... así que la guerra estaba servida ¡hasta este martes! ¿Y qué ha pasado? Pues que, por fin, Rafa e Iván se han juntado para hablar, poner sus puntos en común y, de una vez, reconciliarse. ¿Y quién ha sido el artífice de esta maniobra? Nada menos que Suso Álvarez, que compartía en sus Instagram su felicidad por ver a sus amigos de nuevo juntos.

"La gran charla esperada. Hasta hoy, no se habían juntado ni un sólo día", mostraba Suso desde el gimnasio en el que habían quedado, al que se notaba sonriente a pesar de llevar la mascarilla puesta. Parece que, por fin, todos pueden respirar tranquilos... excepto Oriana. ¿Qué pensará de que su chico se vuelva a llevar bien con Rafa Mora, al que ella no soporta? ¿Le cantará las cuarenta... o se tendrá que comer que es es uno de los mejores amigos de su novio y hacer de tripas corazón?

