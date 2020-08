Flipando nos ha dejado la actriz de 'Veneno' Jedet. La también influencer se ha sometido a una nueva operación dentro de su transición a mujer, y no puede estar más feliz tras compartir el resultado de su feminización facial en sus redes sociales. Con esta intervención, Jedet ha conseguido afinar su rostro, levantar sus cejas y almendrar sus ojos gracias al equipo de Facial Team, expertos en cirugías para personas trans. Los comentarios que ha recibido Jedet tras postear su foto han sido de todo tipo, pero aunque prefiere quedarse con los buenos, lo cierto es que los malos y tránsfobos también han hecho mella en ella:

Sin embargo, esto no ha sido todo. Tras recuperarse de esta operación, a la que se sometió en julio tal y como publicó en Instagram (y a la que hay que añadir su aumento de pecho), ha decidido dar un paso más: "He venido a hacerme un cambio de look y ponerme extensiones. No puedo más con este tamaño de pelo", posteó. Y lo que no nos imaginábamos, acostumbrados como estamos a verla con el pelo corto, es que iba a quedarle tan bien:

"Me he puesto extensiones adhesivas fijas para que el proceso de dejarme el pelo largo sea menos duro", explicó en sus Stories. Vamos, que está encantada con su nueva estética, y nosotros también viéndola tan feliz.

Feliz tras su paso por 'Veneno'

Jedet no cabía en sí de gozo cuando los Javis le propusieron dar vida a Cristina 'la Veneno' en la serie que han dirigido para ATRESplayer (la plataforma de pago de Antena 3), y a pesar de la pandemia, por fin el equipo ha conseguido finalizar el rodaje. El próximo 20 de septiembre se estrenará el tercer capítulo tras el éxito de los dos primeros, que será donde, por fin, podamos ver a Jedet encarnando a la Veneno dando sus primeros pasos como prostituta en Madrid mientras comenzaba su dura transición a mujer en los años 80. "Me ha ayudado mucho empezar mi transición a la vez que Cristina", desveló la actriz.

