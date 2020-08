Miguel Herrán reconoce haber sentido muchas inseguridades por su físico

El actor de 'Élite' sorprende a sus seguidores con una sensual fotografía

El actor de 'La Casa de Papel' Miguel Herrán no ha dejado lugar a la imaginación con su última publicación en Instagram. A través de sus redes sociales ha decidido compartir una fotografía donde se le puede ver presumiendo de músculos. Sin duda, una imagen que ha conseguido causar un gran revuelo entre sus seguidores, quienes no han dudado en enviarle numerosos mensajes llenos de piropos. "A veces hay que tomar la decisión consciente de no estar cuerdo..", ha escrito junto a una fotografía en la que deja poco a la imaginación.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tanto es el revuelo causado que algunos de nuestros famosos tampoco han podido contenerse y han decidido escribirle algunos mensajes llenos de sorpresa y de entusiasmo. "¿Por qué no soy el psicólogo de Élite?", le ha escrito Brays Efe. Otros, como Aurora Carbonell, se quedaban directamente sin palabras: "Ay! 💥💥". Por último, algunos como Pelayo Díaz se mostraban totalmente a favor de este tipo de fotografías. "A favor de todo, de la foto y del texto", ha escrito en la publicación.

Esta no es la primera vez que el actor de 'Élite' consigue levantar pasiones a través de sus redes sociales. Hace un tiempo decidía compartir una fotografía donde se le podía ver presumiendo de tableta. Una publicación que no dejó a nadie indiferente.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El actor reconocía que hasta hace poco le había costado mucho aceptar su cuerpo. "Creo que por primera vez en mi vida me he mirado al espejo y me he aceptado..", escribía junto a la publicación. Un pensamiento que parece haber superado por completo y es que ahora no duda en compartir imágenes tan sensuales como las que acabamos de ver.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io